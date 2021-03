L'OMS recommande "à l'heure actuelle" de maintenir l'utilisation du vaccin AstraZeneca

Alors que de nombreux pays en Europe ont décidé de suspendre l'utilisation du vaccin de la firme AstraZeneca, une mesure de précaution suite à des rapports faisant état de troubles rares de la coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin, l'OMS vient de statuer sur la question qui fait débat aux quatre coins de l'Europe. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de poursuivre la vaccination avec AstraZeneca "à l'heure actuelle", a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Pour l'instant, l'OMS considère que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques et recommande de poursuivre les vaccinations

Dans son communiqué, l'OMS explique que la vaccination contre le COVID-19 ne réduira pas les maladies ou les décès dus à d'autres causes. Elle ajoute que les thromboses sont des évènements fréquents: "La maladie thromboembolique veineuse est la troisième maladie cardiovasculaire la plus fréquente dans le monde. Lors de vastes campagnes de vaccination, il est courant que les pays signalent les événements indésirables potentiels après la vaccination. Cela ne signifie pas nécessairement que ces événements sont liés à la vaccination elle-même, mais c'est une bonne pratique de les examiner. Cela montre également que le système de surveillance fonctionne et que des contrôles efficaces sont en place".

L'OMS assure être est en contact régulier avec l'Agence européenne des médicaments et les organismes de réglementation du monde entier pour obtenir les dernières informations sur la sécurité du vaccin COVID-19. "Le Comité consultatif mondial de l'OMS pour la sécurité des vaccins évalue avec soin les dernières données disponibles sur la sécurité du vaccin d'AstraZeneca. Une fois cette évaluation terminée, l'OMS communiquera immédiatement les résultats au public", assure-t-elle avant de conclure, "Pour l'instant, l'OMS considère que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques et recommande de poursuivre les vaccinations".