L'OMS rapporte 10 millions de cas de tuberculose en 2017, l'épidémie loin d'être éradiquée

En 2017, environ 10 millions de personnes ont développé la maladie de la tuberculose et l'épidémie est encore loin d'être éradiquer, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié mardi.

La tuberculose est l'une des dix principales causes de mortalité dans le monde et a tué quelque 1,6 million de personnes l'an dernier, selon les chiffres de cette organisation onusienne.

L'OMS a officiellement enregistré 6,4 millions de cas, mais estime le nombre de personnes qui ont développé la maladie à 10 millions en raison des cas non reportés ou sous-diagnostiqués.

Les cas ont été rapportés dans tous les pays et les classes d'âge. Deux tiers d'entre eux l'ont cependant été en Inde, en Chine, en Indonésie, aux Philippines, au Pakistan, au Nigeria, au Bangladesh et en Afrique du Sud.

Les pays à revenus élevés ont une prévalence plus faible de la maladie, avec seulement 6% du nombre total de cas signalés dans les Amériques et en Europe.

Le taux de mortalité due à la tuberculose diminue d'environ 3% par an, et la meilleure estimation de la réduction globale est de 42% entre 2000 et 2017.

"Pour la plupart des pays cependant, la 'fin' de la tuberculose en tant qu'épidémie et problème de santé publique majeur demeure une aspiration plutôt qu'une réalité", selon le rapport. L'objectif des Nations unies est pourtant d'éliminer la maladie d'ici 2030.