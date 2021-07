L'OMS insiste sur une meilleure prévention de l'hépatite

Dans le monde, toutes les 30 secondes, une personne meurt d'une maladie liée à l'hépatite. Les Nations Unies veulent contenir en grande partie les différentes formes d'hépatites virales d'ici 2030. Mais pour y parvenir, le diagnostic et le traitement doivent d'abord être améliorés, souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée mondiale de l'hépatite, fixée le 28 juillet.

L'OMS appelle les gouvernements à faire campagne pour que davantage de personnes soient testées et traitées.

Trois millions de personnes infectées chaque année

Les hépatites B et C sont les plus courantes et l'une des principales causes de cirrhose et de cancer du foie. Selon les estimations de l'OMS, 354 millions de personnes dans le monde souffrent d'hépatite B ou C chronique. Chaque année, trois millions de personnes sont infectées et 1,1 million de personnes en meurent. La maladie peut être guérie, mais le diagnostic pose souvent problème. Selon les estimations de l'OMS, en 2019, seulement 21% des personnes atteintes d'hépatite C chronique savaient qu'elles étaient infectées, dans le cas de l'hépatite B c'était seulement 10%.

Parce que les personnes à haut risque d'infection, comme certains toxicomanes et hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, sont souvent plus difficiles à atteindre pour les services de santé, l'OMS préconise de proposer des autotests pour l'hépatite C. Dans un nouveau manuel, l'organisation recommande comment et où ces tests peuvent être administrés et où le personnel soignant peut être formé à leur utilisation.