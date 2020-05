L'OMS et Unicef veulent interdire la pub sur les produits de substitution au lait maternel

Les États ne luttent pas suffisamment contre la publicité, "nuisible", vantant les produits de substitution au lait maternel, estimaient mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) dans un communiqué commun. Les deux agences onusiennes y soulignent les vertus de ce lait naturel en ces temps de pandémie.

Dans leur rapport 2020 sur les mises en œuvres nationales du "Code international de commercialisation des substituts du lait maternel", l'OMS et l'Unicef analysent à quel point 194 pays respectent ce code et quels leviers législatifs ont été actionnés.

Il en ressort que 136 pays ont effectivement pris des mesures légales et que 44 ont renforcé leur réglementation concernant ce marché publicitaire.

Toutefois, les mesures prises ne vont pas très loin: seuls 79 pays interdisent purement et simplement la promotion de substituts du lait maternel au sein des organismes de santé. En outre, 19 États à peine interdisent le sponsoring par les fabricants concernés de réunions regroupant des associations scientifiques et sanitaires.

"Le marketing agressif qui vante ces produits de substitution, surtout de la part d'organismes de la santé auxquels les parents font confiance, constitue un gros obstacle à l'amélioration de la santé des nouveaux-nés et des enfants dans le monde", déplore le docteur Francesco Branca, directeur du département Nutrition pour la santé et le développement de l'OMS. "Les systèmes de santé doivent réagir pour renforcer cette confiance, sans intervention des industriels, et ainsi permettre aux enfants de jouir des avantages incontournables" du lait maternel.

Allaitement conseillé jusqu'à 6 mois

L'OMS et l'Unicef préconisent aux parents de nourrir leur bébé au lait maternel durant les six premiers mois de sa vie. Ils conseillent ensuite de combiner le lait maternel à d'autres aliments minimum jusqu'aux 2 ans du bambin.

Les nouveaux-nés qui boivent uniquement le lait de leur mère ont 14 fois moins de risques de mourir qu'un enfant nourri autrement, selon les deux agences. Actuellement, seuls 41% des nourrissons âgés de 0 à 6 mois sont exclusivement nourri au lait maternel.

Par ailleurs, l'OMS et l'Unicef conseillent de continuer l'allaitement durant la pandémie de coronavirus, même si la mère devait s'avérer contaminée par le virus. Des études sont toujours en cours à ce sujet mais rien n'indique pour le moment que le virus puisse se transmettre par le lait. "Les nombreux avantages du lait maternel l'emportent de loin sur les risques potentiels de tomber malade associés au virus", concluent-ils.