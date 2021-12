L'OMS espère un taux de vaccination de 70% dans chaque pays d'ici l'été 2022

"Je veux que les gouvernements, les entreprises et les citoyens coopèrent à une campagne visant à faire vacciner 70% de la population de chaque pays d'ici le début du mois de juillet de l'année prochaine", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse mercredi à Genève, en Suisse.

Ce dernier a par ailleurs affiché un optimisme prudent pour 2022. "Cela pourrait être l'année de la fin de la pandémie aiguë", a-t-il ajouté.

L'OMS compte sur les médicaments

En plus de la vaccination, l'OMS compte également sur le recours aux médicaments l'an prochain pour "mettre fin aux hospitalisations et aux décès", a souligné l'expert de l'OMS, Mike Ryan. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quant à lui de nouveau appelé les pays à ne pas se montrer égoïstes et à contribuer à une distribution équitable du vaccin.

"Il est temps de protéger les populations et les économies par une distribution mondiale équitable du vaccin", a-t-il souligné. Et pour cause, bien que le variant Omicron semble être moins virulent que le variant Delta, des incertitudes planent encore sur ses effets et l'OMS craint "un tsunami infectieux" qui pourrait entraîner un effondrement des systèmes de soins de santé.

Des records de contaminations sont battus jour après jour à travers le monde en raison de la propagation du virus, et en particulier du variant Omicron.