"L’odeur du chocolat me révulse, même l’eau sent mauvais" : ces patients Covid atteints de parosmie

"Le céleri a une odeur très désagréable, les produits laitiers ne sentent plus les produits laitiers, même chose pour les chicons et les légumes verts, je n’arrive plus à manger de chocolat, et même l’eau a une mauvaise odeur."

Il y a un an, suite à une infection au Covid-19, Maud Liénard, 42 ans, a commencé par perdre l’odorat. Elle ne sentait plus rien. Ensuite, trois semaines plus tard, elle a recommencé à percevoir des odeurs, sauf qu’elles étaient tronquées. Le céleri, le chocolat ou l’eau sentaient tous mauvais. "C’est difficilement descriptible car ce ne sont pas des odeurs connues. Ce sont des odeurs que je n’ai jamais senties avant et dont certaines sont très désagréables, ça ne donne vraiment pas envie, même si on sait que ce sont des bonnes choses !"

La perception erronée des odeurs

Maud Liénard a découvert qu’elle souffrait de parosmie. On a déjà beaucoup parlé de l’anosmie que provoque le coronavirus chez certains patients : c’est la perte de l’odorat. La parosmie, elle, c’est la perception erronée des odeurs. On perçoit une odeur qui ne correspond pas à la stimulation.

Le Docteur Jérôme Lechien, médecin ORL et chercheur à l’Université de Mons, reçoit pour le moment beaucoup de patients qui en souffrent. "Dans la plupart des cas, la parosmie survient après une perte d’odorat (anosmie), quand le patient est en train de récupérer." "Mais elle peut aussi apparaître deux, trois mois après l’infection, alors que le patient a tout à fait récupéré par ailleurs, et elle peut aussi être le seul symptôme du Covid présent chez le patient", complète son collègue, le Professeur Sven Saussez.

Beaucoup de patients parlent d’une odeur d’égout, d’une odeur métallique, d’une odeur de cigarette ou de brûlé, d’une odeur d’oignon, ou encore d’une odeur qu’ils ne connaissent pas du tout.

L’odeur de base qui déclenche la parosmie est très variable d’un patient à l’autre. Par contre, il y a des constances au niveau des odeurs perçues. Beaucoup de patients parlent d’une odeur d’égout, d’une odeur métallique, d’une odeur de cigarette ou de brûlé, d’une odeur d’oignon, ou encore d’une odeur qu’ils ne connaissent pas du tout.

Caroline Bleus, infectée par le coronavirus il y a un an, parle de ce qu’elle a baptisé "l’odeur Covid" : "c’est une odeur inconnue, à la fois chimique et gazeuse, que dégage pour moi le poulet !"

La phantosmie : des odeurs fantômes

Maud Liénard sent par ailleurs aussi des odeurs quand il n’y en a pas : "Je me souviens qu’un jour, j’ouvre le frigo et je me dis : 'mais qu’est-ce que ça ici, c’est atroce !' Je demande à ma fille et elle me dit : 'mais ça ne sent rien, maman !'" Ce sont des odeurs fantômes, des hallucinations olfactives. On parle alors de phantosmie.

"Ces troubles olfactifs sont vraiment très perturbants, estime Maud Liénard. Je suis épicurienne, j’aime cuisiner, mais là je n’ai plus envie, ça m’a bloquée. Or, en confinement, c’est un des rares plaisirs qui nous restent ! Ça a vraiment des conséquences sur mon moral."

Presque tout se résumait à ces deux odeurs. J’étais horrifiée.

Laura Verdeau, 32 ans a aussi été très perturbée. En mars dernier, elle a également contracté le Covid. Elle a d’abord perdu complètement l’odorat, puis certaines odeurs sont revenues, par bribes, et, en juillet, elle a commencé à sentir des odeurs d’oignon et de caramel très chimique. "Presque tout se résumait à ces deux odeurs. J’étais horrifiée, je me plaignais beaucoup."

Jérôme Lechien a reçu une patiente atteinte de parosmie qui avait fini par perdre 10 kg. Elle n’osait plus manger. "La parosmie modifie aussi le goût, explique le médecin ORL, ou plutôt l’arôme, pour être plus précis. Quand vous mangez du chocolat, ce que vous appelez le goût, c’est en fait l’arôme, qui est constitué à 50% de l’odeur du chocolat et à 50% du goût qui est salé, sucré, acide, amer. Donc si vous souffrez de parosmie, l’arôme du chocolat est aussi modifié, ça peut vous casser le moral !"

Sur cent patients Covid, la moitié a des troubles olfactifs

On en sait encore peu sur l’origine exacte de ce trouble olfactif. "Le coronavirus passe par le bulbe olfactif et on pense qu’il détruit les cellules de soutien qui se trouvent autour des neurones (les astrocytes). On pense que la parosmie est liée à la repousse des neurones. Il faut réapprendre à sentir les odeurs. C’est comme quand quelqu’un a un gros accident : il doit réapprendre à marcher, et ça ne fonctionne pas tout de suite, il faut faire de la réadaptation, et il y a parfois des erreurs."

Mais cette explication ne convient pas pour les cas où la parosmie apparaît seule, et non à la suite d’une anosmie, ni pour les cas où elle persiste longtemps. "Sur le long cours, on est dubitatif parce qu’un astrocyte ne prend pas un an à repousser, donc on se demande si les neurones eux-mêmes ne sont pas touchés", poursuit Jérôme Lechien.

Hors Covid, les problèmes d’odorat étaient rarissimes, donc peu étudiés. Aujourd’hui, sur cent patients Covid, la moitié a des troubles olfactifs. "Et parmi eux, selon une étude qu’on a menée lors de la première vague, soixante pourcents étaient atteints de parosmie", précise le Professeur Sven Saussez.

Encore des symptômes après un an chez 30% des patients

Chez nos trois témoins, la situation s’est un peu améliorée, mais, après un an, tous ont encore des symptômes importants. C’est le cas de 30% des patients suivis pour parosmie par Sven Saussez. Laura Verdeau confie : "J’ai l’impression d’avoir encore le souvenir de la vraie odeur de la clémentine, par exemple, mais je ne sais pas si ça reviendra".

L’organisme a deux ans pour récupérer, au-delà, l’altération risque d’être définitive. Mais, pour le Docteur Lechien, pour la toute grande majorité des patients, cela va disparaître : "En ce qui concerne l’anosmie, on a montré qu’après un an, 98 pourcents des patients ont récupéré. Je pense que les deux pourcents restant vont encore récupérer dans l’année suivante, et que moins d’un pourcent aura encore des symptômes à long terme."

En attendant, il est conseillé, comme pour l’anosmie, d’entraîner son odorat deux à trois fois par jour, en respirant quatre odeurs différentes. "Mais attention, précise Jérôme Lechien, en ouvrant les yeux, parce que sinon l’association ne se fait pas." En plus du training olfactif, des traitements à base de cortisone sont possibles. Sven Saussez conseille de consulter un spécialiste ORL après trois, quatre semaines si les symptômes sont toujours présents.