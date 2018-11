L'OCDE prévoit des millions de décès si rien n'est fait pour mieux lutter contre la résistance aux antibiotiques

L'OCDE vient de sortir un rapport alarmant sur la résistance antibiotique, estimant que près de 2.4 millions de personnes pourraient mourir en Europe, Amérique du Nord et Australie si l'on ne "redouble pas d'efforts pour enrayer l'antibiorésistance".

L'antibiorésistance, c'est le fait qu'une bactérie pathogène (responsable d'une maladie) résiste à un antibiotique, à cause de son usage excessif. En effet, les bactéries présentent naturellement une capacité d'évolution très rapide (par rapport à nous, pauvres hominidés), grâce à différents moyens de modifier leur ADN. Cette capacité leur permet donc de développer des stratégies de lutte contre les antibiotiques, afin d'y résister. Et plus l'être humain consommera d'antibiotique, plus ces résistances se développeront vite. Parmi les personnes les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Les hommes sont également plus susceptibles de contracter une infection résistante.

Le phénomène est connu depuis longtemps, mais difficile à enrayer. Dans le rapport de l'OCDE, les chiffres d'antibiorésistances montrent une grande disparité entre les différents pays. En Inde, le pourcentage de résistance à huit grands antibiotiques atteint les 57%, alors qu'en Islande, il atteint à peine les 3.5%. En Europe, ce sont les pays du sud et de l'est les plus mal lotis : beaucoup d'entre eux sont au-delà de la européenne, établie à est à 17.8%.