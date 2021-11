L’ISS une nouvelle fois menacée par des débris spatiaux : "L’orbite basse devient inexploitable"

Et de poursuivre, "mais si un autre satellite arrive à angle droit ou avec un certain angle, il y aura alors collision avec un phénomène d’addition des vitesses, des vitesses de l’ordre de 36.000 km à l’heure entre la station internationale et l’objet qui la percuterait. Un objet de la taille d’une bille pourrait ainsi perforer l’ISS, tout l’air pourrait s’échapper et les astronautes seraient en danger de mort."

Pour le moment des ingénieurs de différents centres sur Terre suivent 30.000 débris de plus de 10 cm de diamètre en orbite basse (comme celle de la station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes), parmi eux seuls 5000 sont fonctionnels. "Cela montre", prévient Yaël Naze, astrophysicienne à l’Université de Liège, "qu’il y a très peu d’objets là-haut qui sont utiles. Il y a énormément de déchets, des morceaux de fusées, des satellites cassés. Et ce ne sont que les gros morceaux, si on prend ceux de la taille d’un grain de sable, on parle en centaines de millions. Ceux de la taille d’une bille, en millions. Et même ceux de la taille d’une bille que l’on ne eux pas suivre, peuvent provoquer beaucoup de dégâts. C’est pour cela que l’ISS doit faire une dizaine de manœuvres d’évitement par an."

Et d’ajouter : "Le problème, c’est que dès que se crée un nuage de débris, ils vont se répartir et rencontrer en chemin d’autres morceaux. A chaque collision, ils refont d’autres petits morceaux qui vont eux-mêmes refaire de nouveau débris en cascade, c’est le phénomène de l’avalanche comme on le montre très bien dans le film 'Gravity'. Résultat ? L’orbite basse devient inexploitable."