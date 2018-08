L'IRM lève l'alerte orange: les orages n'ont finalement fait qu'effleurer notre territoire

Les orages violents annoncés ce jeudi après-midi n'ont finalement fait qu'effleurer notre territoire. L'IRM avait lancé une alerte orange et recommandé de ne pas prendre le volant entre 12h et 17h. Mais les vents très importants ont déplacé les intempéries assez rapidement vers l'est et le sud est du pays. Du vent que l'on retrouve encore à la côte et qui pourra atteindre les 60 kilomètres heure. La prudence reste donc de mise pour les personnes se trouvant à la mer.

Ce soir, la zone de pluie va se décaler vers le Nord. Il faudra toujours composer avec un vent fort et encore l’une ou l’autre averse passagère mais le temps sera clairement à l’amélioration.

La nuit prochaine, on reviendra progressivement à un temps calme et sec, les minima iront de 8° sur les hauteurs à 14° en Campine.