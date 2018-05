L'IRM lance une alerte jaune aux orages pour ce mercredi soir et pour jeudi

Ils étaient à nouveau prévus et ils sont bien au rendez-vous : ce mercredi après-midi les orages les plus forts se sont d'abord développés sur l'est du pays. Selon l'Institut Royal Météorologique (IRM) des cumuls de 20 à 30 l/m² sont à nouveau possibles par endroits. L'IRM a d'ailleurs lancé en début de soirée une nouvelle alerte jaune aux orages.

Retour en force du soleil vendredi - © RTBF KEYWALL

Orages jeudi, soleil et chaleur vendredi

Jeudi, la situation sera assez semblable à ce mercredi, à savoir un ciel chargé avec des averses le matin et à nouveau des orages potentiellement violents, voire même un peu plus qu'aujourd'hui. Les températures seront identiques à aujourd'hui à un degré près.

L'amélioration sera spectaculaire vendredi avec le retour du soleil et d'un temps sec. Les maxima vont décoller entre 23 et 26 à 27°, on garde le soleil et on ajoute un degré supplémentaire samedi et dimanche. On risque de reparler d'orages dès lundi après-midi.