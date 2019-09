L'Iran reconnait une explosion à son centre spatial: déclaration du porte-parole du gouvernement... L'Iran a confirmé lundi qu'une explosion avait bien eu lieu à son centre spatial à Semnan, dans le nord du pays. "Mais l'accident n'a rien à voir avec le lancement de notre satellite de communication", a assuré lundi le porte-parole du gouvernement, Ali Rabiei. Personne n'a perdu la vie dans l'incident, ont encore assuré les autorités iraniennes. Traduction Ali Rabiei: "L'explosion s'est produite sur la rampe de lancement. Aucun satellite n'a encore été transféré sur la rampe de lancement. Elle s'est donc produite sur un site de test, et pas sur le site de lancement." - " C’est une question technique et une erreur technique. Nos experts le confirment à l’unanimité." - "Nous ne comprenons pas pourquoi le président des États-Unis publie des tweets et publie des images satellites avec cet enthousiasme. Ce n'est pas compréhensible. Peut-être est-ce à cause d'un manque de sujets liés à l'Iran qu'ils soulèvent de telles questions"