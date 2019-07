l'Iran dépasse la limite prévue d'uranium faiblement enrichi

C’est chose faite, l’Iran a dépassé la limite d’uranium faiblement enrichi prévue dans les accords de 2015, confirme l’agence de presse iranienne Fars.

Suite aux accords de Vienne signé par l’Iran et les 6 grandes puissances (Etats-unis, Chine, Russie, France et Royaume-Unis), l’Iran s’était vu limiter son stock d’uranium enrichi à 300 kg en échange d’une levée des sanctions. Cet accord a pour but de contrôler le nucléaire Iranien et de lever les sanctions économiques qui touchaient le pays.

L’Iran possédera-t-elle bientôt l’arme nucléaire ?

Grâce à l’accord de 2015, il était convenu des mesures "pour que l’Iran n’atteigne jamais la quantité d’uranium enrichi qui puisse lui donner accès très rapidement à la bombe nucléaire. Aujourd’hui, c’est l’enjeu majeur. L’Iran pourrait être capable d’avoir accès très vite à cette bombe nucléaire" expliquait Firouzeh Nahavandi, docteur en sciences sociales à l’ULB, directrice du centre d’études de la coopération internationale et du développement et spécialiste de l’Iran.

Cet excès d’uranium pourrait conduire l’Iran à posséder l’arme nucléaire et "cette arme nucléaire deviendrait évidemment une menace pour des pays proches de l’Iran et alliés des Etats-Unis dans la région, comme l’Arabie Saoudite et Israël. Mais cela permettrait surtout à l’Iran de sanctuariser son territoire. Si l’Iran possède l’arme nucléaire, il devient intouchable", conclu Firouzeh Nahavandi.

Les Etats-Unis se sont retirés l’an dernier de l’accord et ont imposé de nouvelles sanctions économiques à l’Iran, malgré l’opposition des partenaires européens.

Le mois dernier, l’Iran a dévoilé un plan détaillé pour s’affranchir pas à pas de certains de ses engagements et a donné aux pays faisant encore partie de l’accord, à savoir la Chine, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, jusqu’à début juillet pour sauver l’accord et assouplir les sanctions contre les secteurs pétrolier et financier en Iran.