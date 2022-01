L'interdiction des camions de plus de 40 tonnes à la frontière franco-belge "conforme à la législation actuelle", selon la Commission européenne

À ce stade, il est trop tôt pour savoir quelle sera la position de l'exécutif européen pour 2023. Les consultations de toutes les parties prenantes auront lieu dès cette année 2022. La proposition finale dépendra aussi des résultats d'une étude d'impact.

Le problème est connu depuis longtemps: des routiers belges se font verbaliser en France (jusqu'à 360 euros d'amende payable sur place) pour avoir franchi la frontière avec leur 44 tonnes, alors que leurs concurrents français roulent avec ce tonnage. Pour assurer une base légale à cette verbalisation controversée, le gouvernement français a, en juillet dernier, fait entériner la limitation dans le code de la route, avec entrée en vigueur ce 1er janvier.

Interrogée par Belga, l'UPTR n'a pas encore eu connaissance de p-v. dressés pour ce motif depuis l'an neuf. Mais elle en attend pour pouvoir les contester et, via une juridiction nationale, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'UE. La philosophie même du marché unique est en jeu, mais aussi l'aspect climatique, fait-elle valoir. Car si le 44 tonnes consomme un peu plus que le 40 tonnes et a donc un impact environnemental plus lourd, il permet en revanche de réduire le charroi routier, ce qui ferait plus que compenser. Son recours devant le Conseil d'État français sera plaidé dans les six mois.