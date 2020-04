L’intelligence artificielle peut-elle nous aider à prédire la fin de la pandémie de coronavirus ?

L’innovation et la technologie peuvent-elles nous permettre d’anticiper mieux les événements à venir ? Des scientifiques du SUTD Data-Driven Innovation Lab , y croient. Menée par Jianxi Luo, docteur en ingénierie des systèmes du MIT, cette équipe de chercheurs a créé un modèle basé sur l’intelligence artificielle (AI) pour tenter de prédire avec le plus d’exactitude possible la fin de l’épidémie de coronavirus dans le monde, mais aussi pays par pays.

"Le modèle et les données ne sont pas adaptés aux réalités complexes, évolutives et hétérogènes des différents pays. Les prévisions sont par nature incertaines. Les lecteurs doivent prendre toutes ces prévisions avec prudence. Un optimisme excessif fondé sur certaines dates de fin prévues est dangereux car il peut relâcher notre discipline et nos contrôles et provoquer une résurgence du virus et de l’infection, ce qui doit être évité", peut-on lire tout de suite au-dessus de la publication .

Attention, il s’agit donc bien ici de prévisions. La page où on retrouve ces projections indique d’ailleurs très clairement que son contenu est strictement destiné à des fins éducatives et de recherche et peut contenir des erreurs.

"La précision de ces prévisions dépend directement de la précision des données donc des chiffres émis par les pays", nous explique Camille Uylenbroeck, data scientist pour Sopra Steria Belgique. "Or, les méthodes de comptage diffèrent, que ce soit pour les morts ou les personnes infectées – certains pays prennent en compte les maisons de retraite, par exemple, et d’autres non ".

Pour créer un algorithme, il faut des données et des paramètres. Pour ce qui est des données, l’étude porte globalement sur le nombre de personnes contaminées par le coronavirus et sur le timing dans lequel on peut estimer qu’il n’y en aura plus de nouveaux.

Mais alors, à quoi ça sert ? L’idée derrière les prometteurs du projet c’est de tenter d’aider les gouvernements et les entreprises à faire de bons choix pour le futur en étant mieux informés sur les perspectives. Ces projections pourraient également permettre de réduire l’anxiété ou un optimisme trop exacerbé dans l’esprit de chacun d’entre nous.

Pour Jianxi Luo, "L’estimation du cycle de vie, de l’inflexion et des dates de fin d’une pandémie, basée sur un modèle et des données, si elle est correctement réalisée, peut réduire l’anxiété et l’optimisme excessif et préparer la mentalité de chacun d’entre nous aux prochaines phases de l’évolution de l’épidémie, quelle que soit son amélioration ou son aggravation. Une telle surveillance prédictive permettra aux gouvernements et aux entreprises de prendre dès à présent les décisions et de planifier l’avenir de manière plus "éclairée"."

Pour la "data scientist" belge Camille Uylenbroek, "c’est génial qu’ils aient mis en garde contre l’optimisme que de telles prédictions peuvent entraîner. Elles sont incroyablement utiles pour commencer à prévoir sur le moyen-long terme, mais la propagation d’une épidémie dépend avant tout du comportement des gens, donc le fait même d’être au courant de ces prédictions peut amener à les changer".

Promotion du partage et de la coordination pour faire face à la pandémie

L’autre idée derrière l’initiative singapourienne, c’est de favoriser la résilience au sein des populations, le partage et la coordination afin de faire face à la pandémie : "L’avenir est toujours incertain. Nous devons garder cela à l’esprit lorsque nous lisons une quelconque prédiction. Personne n’a prédit l’épidémie de COVID-19 en novembre 2019, bien que Bill Gates ait mis en garde contre les dommages potentiels d’une maladie infectieuse mondiale dans un discours en 2015. Tout en reconnaissant la nature incertaine de la pandémie en cours et notre monde de plus en plus interconnecté et complexe, ce qui est finalement et fondamentalement nécessaire, c’est la flexibilité, la robustesse et la résilience des personnes, des organisations et des gouvernements, ainsi que le partage et la coordination, pour faire face aux événements futurs imprévisibles et indésirables".

Il sera en tout cas intéressant de voir comment ces prévisions évoluent. Et, une fois que nous aurons un peu plus de recul, analyser le degré de pertinence et l’intérêt de celles-ci.