L'intégralité de l'espace aérien belge fermé au moins jusque 19h suite à un problème technique

Suite à un problème technique de chargement des données des plans de vol, Belgocontrol a ordonné la fermeture immédiate de l'espace aérien pour une durée indéterminée. Les avions ne peuvent donc provisoirement plus survoler le ciel belge.

"Nous sommes confrontés à un problème de chargement des données lié au plan de vol des avions et c'est pour ça que nous avons dû fermer l'espace aérien. C'est ce qu'on appelle un 'clear the sky', une mesure de sécurité ultime pour garantir la sécurité de tous les passagers", a expliqué à la RTBF Alain Knieks, porte-parole de Belgocontrol.

Cette mesure a été prise peu après 16h. "Tous les techniciens et ingénieurs de Belgocontrol travaillent sur ce problème pour le résoudre de manière durable, le plus vite possible", ajoute le porte-parole.

À Brussels Airport, aucun avion n'a atterri depuis 16h17. Tous les vols suivants sont retardés ou déviés. Le dernier vol au départ de Bruxelles a lui décollé à 16h11 en direction de Turin.

Toutes les équipes de Belgocontrol travaillent à la résolution du problème.