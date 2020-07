L'inquiétante hausse des émissions de méthane, agent du réchauffement climatique

Du méthane est produit dans l'appareil digestif de plusieurs animaux, par exemple dans l'estomac de la vache. Et on en trouve aussi dans les gaz intestinaux humains.

Les ruminants produisent du méthane en digérant - © MARTIN BERNETTI - AFP

2 Comment les activités humaines produisent-elles du méthane?

Selon l'étude de Global Carbon Project, 60% des émissions de méthane sont causées par l'activité humaine. L'agriculture est à l'origine de la majorité des émissions de ce gaz liées à l'activité humaine, avec 30% issus des troupeaux d'élevage (fermentation digestive et fumiers) et 8% pour la culture du riz.

L'extraction et l'utilisation des énergies fossiles est aussi responsable de ces émissions de méthane. L'exploitation du pétrole et du gaz représente 22% des émissions d'origine humaine et l'extraction du charbon 11%. Le gaz naturel s'échappe dans l'atmosphère par des fuites lors du transport, du traitement et de la distribution. L'exploitation du gaz de schiste produit beaucoup de méthane.

La gestion des déchets solides et liquides compte pour 18% des émissions et les feux de biomasse et de biofuel 8%, le reste des émissions étant lié aux transports et à l'industrie. En fermentant, les déchets de l'activité humaine produisent du méthane dans les décharges. Ce biogaz peut être utilisé comme source d'énergie.