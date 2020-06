L'industrie alimentaire veut rendre l’achat de boissons et d’aliments locaux plus attractif et "mettre un terme aux achats transfrontaliers"

Continuer à opter pour une politique commerciale ouverte, avec des accords commerciaux équilibrés et dire "non" au protectionnisme. Nous devons préparer nos entreprises autant que possible à un scénario Brexit avec des droits de douane de 18% en moyenne sur 85% des produits alimentaires et des boissons que nous exportons au Royaume-Uni. Cela représenterait un surcoût de 321 millions d’euros (sur un total d’exportations de 2,1 milliards d’euros).