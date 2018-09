L'incendie chez Umicore à Hoboken est sous contrôle

L'incendie qui s'est déclaré mercredi matin dans l'entreprise de production de métaux Umicore à Hoboken (Anvers) est à présent maîtrisé, après plus de trois heures de lutte contre les flammes.

La phase communale du plan catastrophe avait été activée. Un important transport d'eau a été organisé afin de fournir aux pompiers de l'or bleu en suffisance pour contrôler le brasier.

Plusieurs corps de pompiers sont intervenus sur le lieu du sinistre. Des examens étaient également en cours pour vérifier si la fumée dégagée contient des substances toxiques. Selon la Ville d'Anvers, les mesures effectuées dans les alentours du sinistre n'ont rien révélé d'anormal.

Le feu avait pris dans une installation de lavage, une unité qui purifie les gaz avant leur expulsion, et s'était propagé via le toit du département de production en question. La cause précise du brasier n'est toutefois pas encore connue.

Les dégâts ont été limités à ce seul département, le reste de l'entreprise n'a pas dû être évacué et est resté en service. Aucun blessé n'est à déplorer.