L'impression 3D en plein essor : les inventions les plus incroyables

Le plus grand building imprimé en 3D

Mais les instruments de musique ne sont pas les exemples les plus spectaculaires. Récemment, un bâtiment administratif de 9,5 mètres de haut et d’une surface de 640 m² a été créé dans le temple des records, à Dubaï. Un bâtiment imprimé en 3D, composé de gypse et de béton. La construction du bâtiment s’est faite en seulement trois semaines, par trois personnes et un robot. "La technologie d’impression 3D de construction n’en est qu’aux premiers stades de son développement. Nous faisons beaucoup de recherche et développement pour rendre la technologie disponible pour la massifier", explique Nikita Cheniuntai, CEO et fondateur d’Apis Cor, société active dans le développement d’imprimantes 3D dans le secteur de la construction.

La préparation du projet a pris plus de temps. Il a fallu faire des études, préparer les équipements 3D et adapter le matériel aux conditions climatiques difficiles, comme la chaleur et l’humidité. L’ensemble du bâtiment n’a pas été imprimé en 3D. Les fondations, les toits et les fenêtres par exemple ont été posés par des ouvriers. Les murs sont renforcés par des barres d’armatures et de béton.