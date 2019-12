L’impact des fake news sur l’économie mondiale estimé à 78 milliards de dollars par an

Le Forum économique mondial classe la désinformation et la diffusion de fausses informations parmi les principaux risques pour l’économie mondiale. Et comme d’autres études, celle du Forum économique mondial constate que les fake news connaissent un trafic et un engagement sans précédent avec des implications financières globales.

C’est dans ce cadre qu’un rapport réalisé par la société israélienne de cybersécurité CHEQ et l’Université de Baltimore, analyse l’impact des fake news sur l’économie mondiale. La désinformation et la diffusion d’informations volontairement manipulées se fait au détriment de secteurs majeurs tels que la santé, la politique, le commerce électronique, les médias ou les marchés boursiers. Les campagnes de désinformation impactent les campagnes électorales et touchent à la réputation des entreprises et institutions sur le Web.

Pour rappel, les fake news peuvent être définies comme : "la création et le partage délibérés d’informations fausses ou manipulées dans le but de tromper et d’induire le public en erreur, que ce soit pour lui causer du tort ou à des fins politiques, personnelles ou financières", selon un rapport sur la désinformation de la "House of Commons" du Royaume-Uni.

C’est justement le volet financier qui est analysé dans l’étude menée par l’économiste Roberto Cavazos de l’université de Baltimore. En dehors des enjeux politiques ou de l’impact sur les démocraties, elle analyse les coûts directs et indirects qui impactent globalement l'économie et erode le principe de confiance qui est à la base des économies de marché.

Dans cette publication, un exemple qui date de 2017 permet de se rendre compte de l’impact direct de ces fake news sur l’économie. Les chiffres donnent le vertige.