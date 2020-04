L'IFAPME mise sur les formations à distance en attendant le déconfinement

Depuis le début du confinement, les bâtiments de l’institut wallon de formation en alternance sont fermés. Les activités ne sont par contre pas à l’arrêt. Les cours généraux sont assurés à distance via vidéoconférence pour les 17.000 apprenants répartis dans les seize implantations wallonnes. 75% des formateurs pour les cours professionnels ont aussi pris des mesures pour pouvoir organiser des formations à distance.

Les futurs mécaniciens automobiles ont par exemple accès à la plateforme " Electude " qui permet de suivre des cours théoriques, de passer des tests mais aussi de pratiquer des réparations virtuelles sur des véhicules.

" C’est un système très pointu explique Frédéric Colaux responsable des formations en automobile et mobilité à l’IFAPME de Charleroi. Ils peuvent virtuellement démarrer le véhicule; ils ont accès aux schémas électriques. Le système simule vraiment une panne. L’apprenant peut même entendre par exemple qu’il manque un cylindre à cause d’une bobine d’allumage défectueuse ! "

L’idée n’est toutefois pas de remplacer les formations en atelier mais de pouvoir proposer des solutions provisoires afin de préparer au mieux les apprenants aux épreuves pratiques qui valideront leurs compétences.

" Ce n’est pas parce que vous regardez Roland Garros que vous savez jouer au tennis souligne Baudouin Stevens, Président de l’Association des Centres IFAPME. En plus, tous les apprentis n'ont pas d'ordinateur portable et doivent souvent se débrouiller juste avec leur smartphone ce qui n'est pas toujours très pratique. C'est donc une bonne solution mais elle a ses limites: rappelons que le cœur de notre activité c'est la formation en présentiel et non pas à distance. Nous espérons donc pouvoir reprendre les cours le 18 mai, ce qui nous laisserait le temps de faire les révisions et de terminer la matière."

La direction attend maintenant le Conseil national de sécurité de ce vendredi qui devrait permettre de clarifier la situation pour pouvoir organiser les épreuves de fin d’année dans les meilleures conditions.

Théo Joye lui suit une formation de chef d’entreprise. Il rêve d’ouvrir un garage automobile spécialisé dans les ancêtres : " Je n’ai pas l’impression d’avoir perdu du temps puisqu’on peut continuer à avancer à distance tant sur le plan théorique que pratique. Par contre j’ai dû arrêter mon stage que je réalise dans un garage de Couvin. J’y passais quatre jours par semaine. Cela dit, je ne suis pas inquiet parce qu’on nous impose un minimum de 250 heures sur l’année que j’ai déjà atteint. "

Dans certaines formations, les apprenants doivent réaliser jusqu’à 600 heures de stage. Un quota qu’ils ne pourront pas tous atteindre dans le contexte actuel. L’IFAPME assure toutefois qu’il fera preuve de souplesse en adaptant ces obligations à la situation exceptionnelle que nous connaissons.