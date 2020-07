L'hypersensibilité olfactive en cause dans les pleurs des bébés, selon une étude

Les bébés présentant des pleurs excessifs sont, dès leur naissance, plus sensibles à certaines odeurs. Cette sensibilité aux stimuli sensoriels expliquerait jusqu’à 48% de leurs pleurs, selon une étude genevoise publiée dans la revue Pediatrics Research.

Les pleurs font partie de la vie d’un nourrisson et représentent une forme de communication avec leur entourage. Toutefois à l’âge de six semaines, certains bébés pleurent très peu et sont facilement apaisés, tandis que d’autres, environ 20%, pleurent plus de trois heures par jour sans pouvoir être consolés.

Des facteurs psychosociaux, gastro-intestinaux et neurologiques semblent contribuer à ces pleurs. D’autres études suggèrent que des bébés qui réagissent fortement à des stimuli sensoriels, peu après la naissance, par exemple lors du déshabillage, de manipulations ou de prises de sang, présenteront plus tard des épisodes de pleurs plus longs.

Réactions aux odeurs

Trente-six nourrissons, nés à terme entre 37 et 42 semaines de gestation et en bonne santé, ont été suivis ; 21 bébés ont terminé l’étude. Durant l’examen, trois stimuli olfactifs ont été diffusés : une odeur de chou pourri, de banane et d’eucalyptus. Leur temps de pleurs quotidiens a ensuite été mesuré à l’âge de six semaines à l’aide d’un calendrier de pleurs remplis pendant 14 jours par leurs parents.

L’étude a montré que les bébés présentant une réactivité cérébrale plus importante à la stimulation par l’odeur de chou pourri lors des premiers jours de vie présentaient un temps de pleurs moyen plus élevé à six semaines de vie.

Deux zones du cerveau de ces bébés étaient particulièrement activées, le cortex piriforme et l’insula. Or, d’autres études scientifiques ont démontré que ces deux zones étaient également impliquées dans le ressenti de la douleur et l’autorégulation.

Selon les auteurs, cette sensibilité pourrait les rendre plus réactifs à la douleur et moins capables de se calmer une fois qu’ils ont commencé à pleurer. Elle expliquerait jusqu’à 48% de leur comportement de pleurs ultérieur.