L’hypergravité comme remède aux blessures de la peau ? Des chercheuses de l’Université de Gand et d’Anvers y travaillent

L’hypergravité peut-elle améliorer la cicatrisation d’une blessure au niveau de la peau ? C’est ce que cherchent à savoir des chercheuses du Centre d’étude belge de l’énergie nucléaire (SCK CEN) et de l’UGent à travers une expérience menée vendredi. Elles ont placé des cellules cutanées blessées et stressées dans la centrifugeuse de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à Noordwijk aux Pays-Bas, les soumettant à une hypergravité, soit une gravité bien plus importante que la gravité terrestre. Les résultats sont attendus avec impatience… par les astronautes.

Une cicatrisation ralentie dans l’espace

"La guérison des cellules cutanées blessées est d’autant plus lente lorsqu'une situation d’apesanteur prolongée intervient" © SCK CEN Pourquoi diable une expérience sur la cicatrisation de la peau intéresse-t-elle tant les astronautes ? C’est l’une des conséquences peu connues des missions spatiales mais que les astronautes connaissent bien. Dans l’espace, ils s’exposent à des conditions extrêmes : rayonnements cosmiques, apesanteur prolongée et isolement social qui sont autant de facteurs de stress. Ces stress ont un impact sur le corps et, notamment, sur la peau : "Ils induiront une série d’effets qui vont freiner des mécanismes moléculaires comme la cicatrisation des cellules", explique Sarah Baatout, cheffe de laboratoire au CSK CEN, le centre d’étude de l’énergie nucléaire situé à Mol. Ainsi, lorsque le corps est soumis à un état de stress, il sécrète de l’adrénaline et ensuite du cortisol. Si le stress est prolongé, le corps est exposé de manière chronique à l’hormone du stress, le cortisol, ce qui affaiblit le système immunitaire. Or, la guérison des blessures dépend du bon fonctionnement du système immunitaire. "Et la guérison des cellules cutanées blessées est d’autant plus lente lorsqu’une situation d’apesanteur prolongée intervient", explique Eline Radstake, doctorante de l’Université de Gand au SCK CEN. ►►► À lire : L’étrange poussée de croissance d’un astronaute japonais Il y a ainsi 25% de plaintes en plus dans l’espace que sur terre pour des affections cutanées. Il s’agit le plus souvent de démangeaisons, de craquelures, d’hypersensibilité, etc. que sous-tend un vieillissement accéléré des cellules de la peau. Dans l’espace, les agents pathogènes auront ainsi plus de temps pour se développer et le système immunitaire sera soit hyperactivé soit ralenti, mais dans tous les cas, affecté.

Une gravité 20 fois supérieure à celle de la Terre

Le "Large Diameter Centrifuge", soit la centrifugeuse de l'ESA de 8m de diamètre capable de simuler l'hypergravité (20G) © SCK CEN Partant de ce constat, deux doctorantes de l’Université de Gand (UGent), Eline Radstake et Silvana Ferreira da Silva Miranda et une étudiante en master de l’Université d’Anvers, Cynthia Van Rompay, ont tenu le raisonnement suivant : si l’apesanteur a pour effet de ralentir la cicatrisation de la peau, l’hypergravité produit-elle l’effet contraire, autrement dit peut-elle contrecarrer le ralentissement de la cicatrisation des blessures ? Pour répondre à cette question, les chercheuses ont mené une expérience ce vendredi au European Space Research and Technology Center (ESTEC), le centre technique de l’Agence spatiale européenne (ESA), à Noordwijk aux Pays-Bas. Ce centre de l’ESA dispose du Large Diameter Centrifuge, soit une centrifugeuse de huit mètres de diamètre capable d’effectuer une rotation à très haute vitesse autour de son propre axe pour simuler une force gravitationnelle jusqu’à 20 g, c’est-à-dire une gravité vingt fois supérieure à celle de la Terre (dans l’espace, en situation d’apesanteur, la force gravitationnelle tombe à zéro).

Plusieurs étapes

Avant leur placement dans la centrifugeuse de l'ESA, les cellules ont été placées dans une machine de positionnement aléatoire pour simuler une cicatrisation ralentie © SCK CEN Les scientifiques n’ont pas placé n’importe quelles cellules dans la centrifugeuse mais des "fibroblastes dermiques humains normaux", des cellules blessées du derme, la deuxième grosse couche de la peau. Quand une blessure se forme, c’est au niveau du derme en effet que s’opère la reconstruction du tissu cutané, avec l’aide des cellules immunitaires. Ces cellules avaient préalablement été blessées in vitro et placées dans une situation au plus près de ce que vivent les astronautes. C’est pourquoi, avant leur placement dans la centrifugeuse de l’ESA, elles ont été placées dans une machine de positionnement aléatoire pendant douze heures pour éliminer l’effet gravitationnel et simuler une cicatrisation ralentie.

Des retombées sur Terre

Si l’expérience est concluante, l’idée serait de faire suivre une "cure d’hypergravité" aux astronautes avant qu’ils soient en apesanteur dans l’espace. Une cure d’autant plus utile que la mission spatiale serait longue (longue période à bord de la station spatiale internationale, missions vers la Lune ou vers Mars). "La prochaine étape sera de réaliser des expériences dans des conditions réelles à bord de l’ISS", précise la cheffe de laboratoire au SCK CEN Sarah Baatout. On imagine sans peine les retombées sur Terre si les résultats de l’expérience menée vendredi sont positifs. La cure d’hypergravité pourrait par exemple être administrée à des personnes dont les blessures cutanées guérissent avec difficulté. ►►► À lire : Une expérience belge dans l’espace pour étudier l’agriculture lunaire On n’y est pas encore, les résultats sont attendus dans six mois mais les espoirs fondés sur cette expérience sont grands. L’Agence Spatiale Européenne (ESA) ne s’y est pas trompée en retenant le projet des chercheuses belges dans son programme Spin Your Thesis ouvert à tous les étudiants européens.