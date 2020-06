L’Horeca innove de manière parfois très originale pour faire face à la crise

50% du mobilier a dû être retiré pour garantir une distance physique entre les groupes. Avant la crise, les commandes se faisaient au comptoir mais à présent le service, désinfection comprise, se fait à table. Le gérant, Arnaud Van Hollebeke explique comment ils ont sensibilisé leur personnel à travailler autrement : "Avant, le contact se faisait au bar. Aujourd’hui il se fait en terrasse. On a expliqué à notre staff comment aborder les clients. Aujourd’hui, on accueille les gens, on les installe et on les conseille. Le staff est là pour mettre une ambiance agréable ".

Nous nous sommes d’abord rendus sur l’une des plus grandes terrasses de Bruxelles où certains habitués se sont empressés de revenir quelles que soient les conditions météo. "Il ne fait pas beau et on s’est tout de même installés en terrasse. J’avais envie de voir les gens contents d’être ensemble ", explique une cliente du Café Belga à Ixelles.

Dans un restaurant italien, transformé en service traiteur durant le confinement, on a pris soin de dresser du plexiglass entre les tables pour sa réouverture. Les menus papiers ont fait place aux menus digitaux et interactifs. "Le restaurateur peut, en temps réel modifier son menu quand il veut ", explique Martin Renchon, entrepreneur web – QR Restaurant.

Des spécialistes des fêtes bruxelloises, pour qui la période estivale ne s’annonce pas plus glorieuse, ont alors proposé un concept original pour relancer leurs activités respectives : diviser, réaménager et louer chaque espace, comme l’étage supérieur de l’hôtel qui offre une vue somptueuse, pour en faire des lieux de déconfinement festifs en petits comités.

L’Horeca innove pour répondre aux contraintes sanitaires mais aussi aux difficultés économiques. Car l’avenir proche est assez pessimiste pour les dancings et autres organisateurs de soirées dansantes. L’hôtel Jam, endroit branché des soirées bruxelloises, est resté désespérément vide durant le confinement, et il est peu probable qu’il reprenne ses activités habituelles cet été.

Michel Perez, organisateur du Brussels social club et co-fondateur des " Organisateurs " (créateurs notamment des célèbres soirées "Chez Ginette "), explique le principe : " On a proposé aux responsables de l’hôtel, de le diviser pour en faire plusieurs parties privatisées comme des chambres ou des morceaux de terrasses […] On a été obligés de trouver des astuces pour accueillir la clientèle et réaliser un chiffre d’affaires et on a bon espoir que ça marche […]". conclut-il. Car durant la crise, comme dans de nombreux établissements, les rentrées financières ont tout simplement été gelées.

Des chambres d’hôtel transformées en mini restaurants

Au total, 50 chambres sur 80 pourraient ainsi être adaptées en restaurant par exemple, où des groupes d’amis peuvent se retrouver pour partager un repas inédit. "On trouvait l’idée de manger dans les chambres plutôt que dans le restaurant originale, et comme nous n’avons pas besoin de toutes nos chambres pour que la clientèle puisse y dormir, nous avons décidé d’en garder certaines pour faire la fête et proposer une autre ambiance ", explique Jean-Michel André, l’administrateur délégué du Jam Hôtel.