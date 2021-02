Horeca fermé en Belgique: comment trouver des toilettes quand on part se promener ? On a testé pour vous...

On ne retrouve en effet pas de toilettes publiques dans l’application, mais de nombreuses toilettes mises gratuitement à disposition par un bar, une mutuelle ou encore un magasin. Mais l’HORECA étant fermé, les choix sont restreints, d’autant plus que de nombreux autres magasins encore ouverts refusent désormais l’accès aux toilettes, covid oblige.

Sur Toilet Finder, que des toilettes publiques, toutes accessibles. - © Tous droits réservés

Toilet Finder, les espaces publics

Quand on ouvre Toilet Finder, on a l’impression que l’on nous propose un choix de toilettes beaucoup plus restreint que dans WC ASAPP. Oui et non.

En fait, cette application ne montre sur une carte que les toilettes publiques installées par une ville. Ici à Tournai, il y en a 11. Une liste moins longue que dans l’application précédente, sauf qu’ici, elles sont toutes accessibles. Le choix est donc plus vaste.

À nouveau, un GPS va vous conduire au sanitaire de votre choix, et vous pourrez l’évaluer sur l’application. Attention que toutes les toilettes publiques ne sont pas gratuites, mais Toilet Finder indique si vous devrez donner une pièce à madame pipi.