L’homéopathie classée inefficace voire dangereuse par Test-Achats

Test-Achats a classé 84% des médicaments homéopathiques parmi les produits « inefficaces » et 16% « à déconseiller » lors d’une mise à jour de sa banque de données, écrivent Le Soir et Het Laatste Nieuws, mercredi.

La base de données de l’association de consommateurs est élaborée à partir de « la médecine par les preuves scientifiques », relève Le Soir. Il s’agit en l’occurrence de la revue Prescrire, Folia Pharmacotherapeutica, le Geneesmiddelenbulletin et le Farmacotherapeutisch Kompas.

Les médicaments homéopathiques ou à base de plantes ne passent pas cette barre, car leur efficacité n’est tout simplement pas démontrée.

Test-Achats va même plus loin en affirmant que « les personnes souffrant d’une maladie grave peuvent avoir intérêt à entamer suffisamment tôt un traitement dont l’utilité est effectivement démontrée ». « Si ces patients trouvent refuge dans des produits qui n’ont tout au plus qu’un effet placebo, cela peut mettre leur santé en péril. »

Le secteur homéopathique dément l'étude de Test-Achats

Dans un communiqué de presse envoyé mercredi, l'association des entreprises des médicaments homéopathiques (HBIA) contre-attaque: «Test-Achats n’a pas la compétence pour se substituer aux autorités publiques de la santé ». L'association accuse Test-Achats de « sortir de son rôle en tentant de se substituer aux autorités belges et européennes de la santé. »

La HBIA rappelle que les produits homéopathiques sont reconnus comme médicaments, sur base d'une directive européenne de 2001. « Tout comme les médicaments classiques, les médicaments homéopathiques doivent répondre à des exigences sévères et spécifiques en matière d’efficacité, de qualité et de sécurité. C’est seulement sous ces conditions qu’elles peuvent être enregistrées auprès de l’AFMPS et mises sur le marché en Belgique. »