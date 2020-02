L'hiver est doux, la facture de gaz le sera aussi: 50 euros de moins pour un ménage moyen

Cet hiver, les températures sont douces voire très clémentes, le mercure est rarement descendu au-dessous de zéro. Il faut donc moins chauffer nos maisons et appartements. Et c’est apparemment, une bonne nouvelle pour le portefeuille des six Belges sur 10 qui se chauffent au gaz. Si l’on en croit les fournisseurs d’énergie, la consommation de gaz a baissé de 15% au mois de décembre et quasi la même chose au mois de janvier. Mais il y a aussi des prix sur le marché international qui pour le gaz sont réduits de moitié par rapport à février, l’année dernière.

Températures plus élevées = consommation en baisse

"L’hiver est très doux. Et nous avons constaté une baisse de la consommation moyenne de Gaz, de 15% au mois de décembre, et les mêmes chiffres au mois de janvier" affirme Stéphane Bosqué. Le porte-parole de la FEBEG, la fédération belge des entreprises électriques et gazières poursuit : "Or, il y a une corrélation quasi à 100% entre les températures extérieures et les besoins en chauffage, en Belgique. Autrement dit, 15% de plus pour la température, égale 15% de consommation en moins."

Le résultat, c’est une facture allégée. Le citoyen moyen aura économisé une cinquantaine d’euros pour les 2 mois cumulés.

Production de gaz plus importante que la demande

Mais la hausse des températures n'est pas la seule explication de la baisse de la facture de gaz. Les prix du gaz sont exceptionnellement bas, cette année. "Les stocks européens sont remplis à 80%" explique Laurent Jacquet, le porte-parole de la CREG, la commission de régulation de l’électricité et du gaz "La production de gaz au niveau mondial est importante et il y a même une surproduction, un excédent au niveau mondial parce que la demande est en baisse. Et puis la Belgique est une plaque tournante au niveau européen au carrefour des gazoducs venant de Norvège, de la Mer du Nord, des Pays-Bas et de la Russie, avec le terminal de Zeebruges qui accueille des méthaniers en provenance du Cathare ou de Russie."

La concurrence entre ces différents approvisionnements fait que les prix en Belgique sont toujours avantageux pour les particuliers et pour les entreprises. Mais cette année, ils battent des records. En janvier, nous étions les moins chers en comparaison avec nos principaux pays voisins pour la facture de gaz naturel au client. Comme on le voit sur ce graphique fourni par la CREG.