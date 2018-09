L'hiver arrive, et seuls deux réacteurs nucléaires belges sont actuellement opérationnels

Le béton, ce matériau considéré comme miracle il y a encore quelques décennies, montre de plus en plus ses failles... Tout particulièrement dans les centrales nucléaires belges. La dégradation dans le béton dans les bâtiments de quatre réacteurs nucléaires a été constatée. Il y a un an, c'étaiet Doel 3 (qui a redémarré après réparation) et Tihange 3 (où les travaux sont toujours en cours), et depuis hier, Doel 4 et Tihange 2.

Ces deux dernières centrales étaient déjà à l'arrêt pour des travaux d'entretien, et devaient redémarrer vers la fin de l'année. La découverte de ces dégâts pourrait allonger leur interruption, alors que l'hiver, et sa consommation électrique plus importante arrive. Deux autres réacteurs, Doel 1 et Doel 2, sont également à l'arrêt pour cause de fuite. Alors que l'automne sonne à nos portes, il ne reste donc plus que deux réacteurs, Doel 3 et Tihange 1, qui sont opérationnels.