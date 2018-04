L'expo "Jane et Serge" à Calais, un hommage au couple mythique

"Jane et Serge", une superbe exposition à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Calais. Soixante photos d’Andrew Birkin, le frère de Jane, prises dans les années soixante et septante, qui retracent le parcours de ces artistes hors du commun, dans ces années de création foisonnante, qui mêlaient expérimentation, musique et films.

En 1968, Jane quitte son premier mari, le compositeur de musique de films John Barry dont elle a eu une fille, Kate. En 1968, Serge Gainsbourg est quitté par Brigitte Bardot, une séparation qu’il vit très douloureusement. Sur le tournage du film "Slogan" de Pierre Grimblat, Serge et Jane se rencontrent, et forment très vite un couple qui deviendra légendaire. Andrew Birkin n’est pas encore devenu le scénariste qui a collaboré avec Jacques Demy, Jean-Jacques Annaud ou Luc Besson. Il voyage beaucoup, un appareil photo dans ses bagages. Proche de sa sœur depuis leur petite enfance, -ils n’ont qu’un an de différence-, il la rejoint souvent sur ses plateaux de tournage. Il rencontre Gainsbourg, et très vite ce trio va devenir inséparable.

Gainsbourg, Jane et Andrew Birkin, un trio inséparable

"Serge était comme un frère, un amoureux, un ami. Il a été unique dans ma vie, comme dans celle Jane. Pendant dix ans, on a formé un ménage à trois, dans le bon sens du terme… platonique", raconte Andrew.

Jane et Serge sont devenus un couple très médiatisé. Andrew les photographie, certaines photos sont des commandes, d’autres font partie de ses albums personnels. Pour cette exposition proposée par le Musée des Beaux-Arts de Calais, nous découvrons les années "bonheur" comme les nomme Jane, des scènes de famille joyeuses, où Serge joue avec la petite Kate, sa belle-fille, puis avec sa fille Charlotte plus tard. Revoir toutes ces photos bouleverse Jane.

"Je vois ma fille Kate, qui est morte maintenant. Je la vois enfant, tout le monde a l’air si heureux, nous l'étions sans doute …C’est un sentiment bizarre, c’est juste un bonheur…passé, où tout semblait assez simple."

Des années joyeuses, des années bonheur

Jane et Serge, ensemble. Serge rit beaucoup sur ces photos, "on le voit en grande gaité", nous confie la chanteuse. "C’étaient des moments de bonheur dans sa vie. Il faisait le clown avec les enfants, le côté joueur va étonner les gens.... En tout cas les trois quarts de notre vie ensemble ça a été le bonheur, et tout est saisi là."

Jane quitte Gainsbourg en 1980. Mais pour elle, il reste un personnage extraordinaire

"Cet extraordinaire visage, avec ce charme slave… Il n’y a pas eu une autre personne aussi énigmatique vraiment… Professionnellement, bien sûr, mais aussi comme caractère. Son originalité absolue. Il manque aux gens. Il nous manque."