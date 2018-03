L'exploit de Scott Doolan, premier paraplégique à atteindre le camp de l’Everest (vidéo)

Dimanche dernier, l’Australien Scott Doolan, paraplégique depuis l’âge de 17 ans, a réussi l’exploit de gagner le camp de base de l’Everest presque sans assistance. Il devient ainsi le premier paraplégique à faire ce trek pour l’essentiel sans aide.

En une dizaine de jours, il a atteint le versant sud du camp de base, situé à 5364 mètres d’altitude. Le jeune homme de 28 ans s’est déplacé avec son fauteuil roulant. Lorsque que le terrain n’était plus praticable, il marchait sur ses mains, l’un de ses accompagnants tenant ses jambes.

"J'avais du mal à respirer à ce moment-là, raconte-t-il. Mais je me souviens avoir levé les yeux et avoir vu une foule de 20 personnes qui étaient debout et applaudissaient. Et une fois que je suis arrivé, les gens ont crié. C'était très touchant."

Pour réaliser cet exploit, il s’est entraîné six heures par jour tous les jours pendant six mois. Il portait un masque pour limiter son apport d’oxygène et imitait ainsi les conditions de l’Himalaya.

Scott Doolan réfléchit désormais à sa prochaine aventure. Il espère nager sous les couleurs de l’Australie aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.