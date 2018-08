L'ex-compagne de Stéphane Pauwels inculpée en tant que co-auteur du home invasion

L'ex-compagne de l'animateur de télévision Stéphane Pauwels est inculpée pour le home invasion de 2017, a indiqué jeudi la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen. Elle est inculpée de la même manière que Stéphane Pauwels du chef de co-auteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés.

N. C. avait été interpellée lundi lors d'une perquisition. Elle avait, dans un premier temps, été libérée mardi sans conditions et n'avait pas été inculpée. La deuxième personne interpellée lundi, J. E., a elle aussi été finalement inculpée du chef de co-auteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés.

Le propriétaire des lieux, l'ancien compagnon de Noëlle (Vanessa de son prénom d'usage), n'était pas chez lui lors du home invasion de mars 2017. La victime était un ami qui vivait chez lui. Les auteurs étaient au nombre de trois. Ils étaient masqués. L'un d'eux était armé. Ils ont ligoté la victime.