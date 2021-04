L'Europe poursuit AstraZeneca : "Dans un Etat de droit , si un acteur ne respecte pas le contrat, on va en Justice", affirme Didier Reynders

Jusqu’à présent, les chiffres ont été bien moindres qu’attendus, avec environ 30 millions de doses livrées au premier trimestre au lieu de 90 millions . Et cela ne s’arrange pas, puisqu’au 2e trimestre, le contrat prévoyait 180 millions de doses mais la société a indiqué être en mesure d’en livrer 70 millions.

"Le but de cette action c’est qu’AstraZeneca respecte son engagement du contrat de 300 millions de doses, qu'il ne livre pas", rappelle-t-il.

La Commission européenne attaque AstraZeneca en Justice pour insuffisance en livraisons des vaccins Covid . L’exécutif européen considère que la firme suédo-britannique a violé certains termes du contrat d’achat anticipé qui la lie à lui. Le Commissaire européen à la Justice, en charge de la protection des consommateurs et des données, Didier Reynders, était sur le plateau de La Première afin d’expliquer cette décision de l’Europe.

Ces doses, l’Europe en besoin pour vacciner sa population mais pas que… En effet, l’Europe est le premier donateur de vaccin notamment par le biais du programme Covax et ce, bien avant la médiatisation de la crise majeure en Inde.

Didier Reynders souligne que l’Europe n’est pas égoïste et que tous les pays de l’Union européenne reçoivent les vaccins au même rythme.

"On a exporté des vaccins et ce, au même rythme que notre vaccination car nous sommes conscients qu’il faut vacciner la terre entière : l’Afrique, l’Inde, partout dans le monde. C’est la solidarité, principe européen, qui nous a permis de traiter tous les Etats européens de la même façon et d’exporter avant même qu’on en parle", ajoute-t-il.