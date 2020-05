L'étude des génomes du coronavirus en Belgique le montre : "Il n'y a pas eu un patient zéro unique"

Des chercheurs de l'ULiège (qui collabore avec le CHU de Liège), de la KU Leuven et de l'ULB ont analysé 391 échantillons de souches virales belges. "Les virus ont énormément de variabilités génétiques. Quand on compare les génomes de ces virus, on est en mesure de reconstruire l'arbre philogénétique, qui représente les relations évolutives entre les différents virus. Cet 'arbre' est tellement précis qu'n a pu le cartographier dans le temps et dans l'espace. Cela nous a appris beaucoup de choses sur l'importance relative des événements d'introduction du virus dans notre pays. Et on sait maintenant que sur ces 391 échantillons analysés, on a détecté pas moins de 160 introductions indépendantes du virus. Cela veut dire que l'arrivée de personnes infectées sur le territoire a énormément contribué à l'établissement de différentes chaînes de transmission", explique Simon Dellicour, épidémiologiste (FNRS) à l'ULB.

►►►A lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Certains ont émis l'hypothèse de l'existence d'un "patient zéro" unique qui aurait été à l'origine de la propagation de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. Cette hypothèse est balayée par l'étude, poursuit Simon Dellicour : "Très clairement il n'y a pas un patient zéro. Et ce ne sont 20 ou 30 personnes qui sont revenus des sports d'hiver en Italie du nord et qui ont établi à elles seules les chaînes de transmission qui ont provoqué une épidémie de Covid-19 en Belgique".

Il y a eu de multiples portes d'entrée du virus. "Cela veut dire très concrètement que, si l'on arrive à reprendre le contrôle, et qu'on ouvre nos frontières avec un pays où il y a encore une circulation active du virus, cela nous donne une idée de la vitesse à laquelle des chaînes de transmission pourraient revenir sur notre territoire. Il faudra à ce moment examiner la situation avec une extrême prudence", poursuit le chercheur.