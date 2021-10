L'Etna crache à nouveau de la lave et des cendres

L'Etna, sur l'île italienne de Sicile, est à nouveau entré en éruption. Le volcan a déjà une année très active derrière lui. L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV) a enregistré une activité croissante tôt samedi, a-t-il déclaré.

Des images montrent la lave et les cendres s'écoulant du côté sud-est du cratère et une colonne de fumée grise s'élevant dans le ciel. Il n'y a pas eu de dommages jusqu'ici. Le volcan, haut de 3357 mètres, a craché de la lave et des cendres à plusieurs reprises depuis la mi-février. Une cinquantaine d'éruptions ont été enregistrées.

L'activité volcanique de l'Etna, souvent impressionnante à voir, a parfois obligé par le passé l'aéroport de Catane à fermer en raison de la présence de cendres sur la piste.

En septembre, les autorités siciliennes ont promis 2 millions d'euros pour aider les municipalités environnantes à faire face aux dégâts causés par les cendres et les petites pierres de lave qui tombent en pluie.