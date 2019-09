L'étiquette en français de la canette ne mentionnait pas la présence de lait: Antonin a failli perdre la vie

C’est L’Avenir qui rapporte cette information : Antonin, un jeune homme de 17 ans originaire de Durbuy, a failli perdre la vie à cause d’un choc anaphylactique dimanche. En cause : une canette de soda Chupa chups, achetée dans une épicerie, dont l’étiquette ne faisait nulle part mention de lait dans les ingrédients. Or, le jeune homme est sévèrement allergique au lait.

Comment est-ce possible ? Comme l'a remarqué la maman d'Antonin, la présence de lait apparaît à plusieurs reprises sur les indications figurant en coréen sur la canette, mais pas sur les étiquettes en anglais ou en français. Les différents sites européens qui proposent le produit ne font mention que de "jus de fraise concentré". Alors qu'en coréen il est clairement indiqué "lait en poudre".