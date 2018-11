L'éthique de chasse n'est "pas la seule cause de l'augmentation des populations de sanglier", clame le RSHCB

Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique (RSHCB) parle de responsabilité partagée dans la problématique de la survenance de la peste porcine africaine et demande, dans un communiqué diffusé mardi, une modification de la loi d'indemnisation des dégâts agricoles.

Le Club fait le constat d'une augmentation de la population des sangliers en Europe, laquelle n'est, selon lui, pourtant pas la cause de la survenance de la maladie. Selon le RSHCB, une étude publiée par l'Organisation des propriétaires européens (ELO), attribue cette hausse à trois facteurs: les modifications climatiques (hausse des températures, cause principale), les pratiques agricoles (c'est-à-dire l'émergence des cultures "hautes", à savoir le colza, le maïs...) et l'éthique de chasse (qui pousse les chasseurs à épargner les sangliers femelles et leurs petits).

Pas de chasse, pas de responsabilité

Le Club souhaite voir adapter la loi d'indemnisation des dégâts du 14 juillet 1961, afin que les propriétaires ou les locataires du droit de chasse des cultures hautes deviennent co-responsables des dégâts. Actuellement, c'est le titulaire du droit de chasse des bois d'où proviennent les sangliers qui est d'office responsable.

Le RSHCB demande aussi une modification législative à titre temporaire dans la zone des 63.000 ha visant à suspendre les baux de chasse et la responsabilité dans les dégâts de grand gibier. "Pas de chasse, pas de responsabilité", estime le Saint-Hubert Club.