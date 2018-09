L'été joue les prolongations, la sécheresse persiste

Le jour de canicule le plus tardif date du 13 septembre 2016 où la station d’Uccle affichait 31,2°C, le jour d’été le plus tardif date de l’année 2017 avec 25,7°C le 16 octobre. Plus tôt, la tristement célèbre canicule de 2003 a fait culminer les thermomètres du centre à des valeurs avoisinant les 30°C le 20 septembre. Le lendemain, d’autres stations dépassaient largement cette valeur. Même si nous n’atteindrons pas le seuil de 2003, il est probable que ce 17 septembre 2018 soit le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. Le précédent record date de l’année 1987 avec 26,4°C à Uccle.

2018 est la période la plus sèche depuis 1970

Il suffit de regarder le graphique publié par l’Institut Royal Météorologique à la date d’aujourd’hui pour s’en rendre compte : la sécheresse persiste.

Le mois d’Avril était le 3ème mois le plus chaud, Mai était le 2ème mois le plus chaud, juin juillet et août correspondent à l’été le plus chaud. La situation est préoccupante. Les orages et la pluie du mois d’août ont fait reverdir les pelouses mais les quantités de précipitations sont insuffisantes pour normaliser les niveaux pluviométriques des nappes phréatiques les plus profondes.