L'état mental actuel de Marc Dutroux débattu ce jeudi, en vue d'une éventuelle libération

Marc Dutroux compaît ce jeudi matin devant le tribunal de l'application des peines (TAP) de Bruxelles, qui siégera à huis clos à la prison de Nivelles. L'audience sera consacrée à l'examen de la demande des avocats du détenu, qui souhaitent qu'une nouvelle expertise psychiatrique de leur client soit réalisée.

La requête s'inscrit dans la constitution d'un dossier pour appuyer prochainement une demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux.

►►► A lire aussi: Marc Dutroux: le tribunal acceptera-t-il un nouveau rapport psychiatrique ?

Ce dernier, âgé aujourd'hui de 62 ans, est en détention depuis 23 ans. Il avait été condamné en 2004 à la réclusion à perpétuité pour avoir enlevé et séquestré six fillettes et jeunes filles en 1995 et 1996 et avoir abusé sexuellement d'elles, ainsi que pour avoir tué quatre des victimes.

Marc Dutroux avait déjà comparu une première fois devant le TAP, en 2013, où il avait présenté un plan de reclassement estimé non réaliste.