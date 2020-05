Il date du 17e siècle, est mentionné sur les fameuses cartes du comte Ferraris en 1775, il est alors le plus grand étang de Wallonie après Virelles. Il couvre alors près de 60 ha et est exploité comme étang d’élevage de poissons, sans doute des carpes. En 1864 l’étang semble avoir complètement disparu au profit de prairies marécageuses. Il s’est envasé. A la fin du 19e siècle, on y plante des conifères, ils sonnent le glas d’une flore et d’une faune riche et diversifiée. En 1997, la commune gaumaise d’Etalle rachète le site et l’idée de le retransformer en marais fait son chemin.

L’étang de l’Ilé à Etalle et le jardin botanique de Meise, ou comment sauvegarder les espèces menacées - © Tous droits réservés Restauration de l'ancien marais et retour des espèces "Depuis les travaux de restauration de l’ancien marais en 2015, les résultats se voient à l’œil nu. On peut observer une série d’oiseaux, de roselières qu’on ne voyait plus dans la région depuis des décennies", s’exclame Marc Ameels, agent au département wallon "Nature et Forêt" en province de Luxembourg. "Il y a bien sûr, le retour des migrateurs qui s’y arrêtent mais il y a aussi tout ceux qui nichent désormais sur place, comme, le phragmite des joncs qui avait totalement disparu de la province car l’oiseau ne niche que dans des roselières." Et d’expliciter quelque peu. "On a d’abord vu revenir un couple puis deux, puis trois. Aujourd’hui, 5 couples s’y sont installés. Les libellules s’y reproduisent très bien, l’Ilé est devenu un site majeur de Wallonie pour cette espèce. Même la cigogne noire qui avait déserté les lieux, est en train de revenir. En fait la disparition est réversible… Tant que l’espèce continue d’exister. Et pour les espèces botaniques, aussi la biodiversité s’enrichit."

L'étang de l'Illé à Etalle et le jardin botanique de Meise, ou comment sauvegarder les espèces menacées - © Tous droits réservés

Les zones naturelles protégées sont des réservoirs pour les espèces en danger L'administration wallonne tient un inventaire scientifique des espèces tant végétales qu'animales qui sont de retour sur ces sites de protection mais aussi des espèces menacées. Pour Marc Ameels, ces zones sont primordiales pour sauvegarder la biodiversité car elles représentent des sortes de réservoirs dans lesquels les espèces en danger sont protégées, pour leur nourriture, leur reproduction et leur repos. Et cela se répercute sur la nature tout autour qui s'enrichit en biodiversité à son tour. "Nous espérons pouvoir créer bientôt des réseaux de réserves naturelles pour les connecter les unes aux autres", lance l'agent Nature et Forêt.