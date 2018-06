L'espérance de vie d'un Chinois dépasse celle d'un Américain

Cette nouvelle ne devrait pas être au goût du président américain, souvent en compétition avec la Chine Pour la première fois de l’histoire, il est plus sûr de naître en Chine qu’aux Etats-Unis. Du moins si l’on veut vivre longtemps et en pleine forme.

Selon l’organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie d'un bébé né en Chine est désormais de 68,7 ans, contre 68,5 ans pour un bébé américain. Il s'agit ici de l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans être malade.

Comment expliquer ce changement dans le palmarès ? il y a tout d’abord l’amélioration des conditions de vie et de la santé en Chine, qui a suivi le décollage économique.

Mais s’ajoute la dégradation des indicateurs américains. L’épidémie de consommation d'opiacés aux États-Unis a largement impacté ces indicateurs. Le phénomène ravage le pays notamment dans les zones les plus déshérités. Un mauvais signe pour Washington... 5 pays dans le monde ont vu leur espérance de vie reculer en 2016 : la Somalie, l'Afghanistan, la Géorgie, Saint-Vincent et les Grenadines et... les Etats-Unis.