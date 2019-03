Suite à l'accident d'Ethiopian Airlines, la Belgique vient de décider, à l'instar de nombreux pays, de fermer son espace aérien à ce type de boeing 737. La décision entrera en vigueur à 19h00 ce mardi et ce pour une durée non précisée. Les autorités belges attendent les résultats de l'enquête qui devront déterminer si c'est bien le boeing 737 max 8 qui est responsable des deux accidents en Indonésie et en Ethiopie.