L'escalier du film "Joker", un lieu désormais mythique

Ils se bousculent pour une photo, une vidéo, et pour prendre la pose. Au cœur d’un quartier ultra défavorisé de New York, 132 marches sont devenues "the new place to be" pour les touristes et autres "instagrameurs". Leur but à tous : faire référence au film "Joker", dont l’une des scènes emblématiques est tournée dans cette ruelle du Bronx.

Alors qu’il n’y passait que des riverains il y a quelques semaines, le quartier est désormais envahi par les touristes. "Je n’avais aucune idée que ce lieu était déjà si populaire. Je croyais… mon dieu, j’ai été si bête, je pensais que je serais toute seule ici aujourd’hui !", témoigne une touriste.

C’est au film "Joker" de Todd Philips, avec Joaquin Phoenix que cet escalier désormais mythique doit son nouveau succès. D’abord symbole du calvaire du héros paria et accablé, les 132 marches du Bronx deviennent ensuite le théâtre de l’émancipation du Joker… Il y fait quelques pas de danse, devenus mondialement célèbres.

L’engouement est tel que les touristes font parfois la queue pour prendre la pose. Une attitude qui décontenance parfois les locaux : "Ca a été un choc pour nous car c’est la première fois que le Bronx se retrouve sous le feu des projecteurs aussi soudainement. Le film est sorti et en moins d’une semaine, les gens ont commencé à venir visiter l’un des pires quartiers du Bronx. Cet escalier est une rue, les gens montent et descendent. Et parfois c’est dangereux d’avoir toutes ces personnes sur les marches. Mais le message qu’on veut faire passer avant tout, c’est qu’il ne faut pas venir ici juste pour regarder les escaliers et nous ignorer. S’il vous plaît, communiquez avec nous !"

Et puis, loin des marches de New York, le maquillage du Joker est aussi devenu un emblème social. Au Liban, au Chili, en Bolivie ou encore au Royaume-Uni, on voit de plus en plus de manifestants grimés de ce visage blanc fendu d’une grande bouche rouge et de deux losanges verts sur les yeux. Ce film de Todd Philips n’a définitivement pas fini de faire parler de lui…