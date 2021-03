L'équivalent de 18.250 doses de gaz hilarant saisies lors d'un vaste opération de police

Du jeudi 25 au dimanche 28 mars, les services de police et de douane de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France ont mené une vaste opération transfrontalière anti-drogue. Près de 1800 personnes ont été contrôlées et 159 étaient en possession de drogue, annonce la police fédérale dans un communiqué mardi. L'équivalent de 18.250 doses de gaz hilarant ont notamment été saisies.

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées et 12 véhicules ont été saisis.

Un laboratoire d'extraction de cocaïne a notamment été découvert à Arendonk: 11 personnes y ont été arrêtées et 51 kilos de cocaïne ont été saisis.

Au total, l'opération conjointe a permis de mettre la main sur 83,63 grammes de haschich, 877,92 grammes de marijuana et 40 joints. Un total de 8008 graines de cannabis et 450 plants ont également été trouvés. Les forces de l'ordre ont aussi saisi plus de 5 kg de cocaïne, 2 kg d'héroïne, 300 pilules d'ecstasy, et 73 bouteilles de gaz hilarant. Neuf armes ont été saisies, ainsi que 22.691 euros.

