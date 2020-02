L'Équateur annonce son premier cas de Covid-19

L’Équateur a annoncé son premier cas de nouveau coronavirus: il s'agit d'une septuagénaire équatorienne qui revenait d'Espagne, ont indiqué samedi les autorités sanitaires.

"Nous avons le premier cas confirmé de coronavirus en Équateur", a déclaré la ministre de la Santé, Katalina Andramuño, lors d'une conférence de presse, ajoutant que cette femme ne présentait pas de symptômes à son retour d'Espagne le 14 février. "Nous pouvons compter sur les experts du sujet et sur le système de santé pour prendre en charge la situation. Il est important de rester calme et suivre les recommandations pour diminuer les cas de contamination", a réagi sur Twitter le président Lenin Moreno.

Cette Équatorienne contaminée a fait plusieurs malaises depuis son arrivée en Équateur et est sous surveillance à l'hôpital où "son état est jugé critique et son diagnostic réservé", a rapporté Julio Lopez, le vice-ministre de la prise en charge globale au ministère de la Santé. "La patiente, prise en charge comme il se doit, est une femme de plus de 70 ans qui a des maladies préexistantes", a par ailleurs indiqué Paul Granda, le président de l'institut équatorien de la Sécurité sociale.

La ministre de l'Intérieur Maria Paula Romo a de son côté indiqué sur Twitter que les gros évènements seraient suspendus à Guayaquil, le grand port dans le sud-est du pays, ainsi que dans la commune voisine de Babahoyo, par mesure de précaution. Après le Brésil où un cas de coronavirus a été détecté mercredi, un deuxième pays d'Amérique latine a été touché vendredi: le Mexique avec trois cas de contamination, trois personnes ayant voyagé en Italie.