"L’épidémie remonte surtout dans les pays où on a beaucoup vacciné": ça ne marche pas, les vaccins, alors ? Ben si…

C’est une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux, en particulier dans les groupes et comptes complotistes, antivax ou simplement anti-gouvernement(s) : on y voit le professeur Perronne, présenté comme "spécialiste des pathologies tropicales et des maladies infectieuses", invité le 21 novembre dernier sur Cnews par le journaliste du Figaro Ivan Rioufol (qui défend sur son blog Eric Zemmour et dénonce "la fabrique de la peur" du gouvernement).

Très contesté par les médias français pour ses "fake news", le scientifique lâché par ses pairs commence par contester la cinquième vague, estimant que "l’épidémie est terminée en France", mais assénant ensuite que "tous les pays du monde qui n’ont pas vacciné n’ont plus d’épidémie" et "comme par hasard, tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds de l’infection, des morts, etc."

Il vient déjà de se contredire, puisque la France fait désormais partie des pays aux meilleurs taux de vaccination, ce que le journaliste lui fait remarquer, mais il prétend alors que c’est parce que la France a vacciné plus tardivement.

Mais reprenons ses affirmations, reprises sur les réseaux : l’épidémie remonte-t-elle surtout dans les pays où on a beaucoup vacciné ?