L'épidémie mondiale de rougeole pourrait-elle toucher la Belgique?

Il y a une flambée de rougeole dans le monde, c'est l'OMS (l'Organisation mondiale de la santé) qui lance l'alerte ace vendredi. L'organisation confirme que le nombre de cas signalés un peu partout dans le monde a augmenté de 50%. "Des épidémies qui touchent toutes les régions, qui se prolongent et qui prennent de l'ampleur", écrit-elle. Les chiffres pour 2018 sont encore provisoires puisque chaque pays a jusque fin avril pour annoncer les cas enregistrés.

La rougeole gagne aussi du terrain en Europe, le nombre provisoire de cas a été multiplié par quatre de 21.315 à 82.596 cas, selon les chiffres de l'organisation mondiale de la santé. Le pays de loin le plus touché est l'Ukraine avec 53.000 personnes contaminées, suivi par la Serbie, la France et l'Italie.

►►► Ces maladies dont les vaccins nous protègent: des infographies pour mieux comprendre

Épidémie possible de rougeole en région bruxelloise

Chez nous, il y a actuellement une épidémie de rougeole, dans le sens où une brusque augmentation du nombre de cas dans une communauté ou une zone géographique dans une zone géographique et durant une saison donnée. "En 2015, la vaccination atteignait 95% pour la première dose du vaccin qui se fait à l'âge d'un an. Mais pour la deuxième dose qui permet une protection quasi totale, la vaccination est trop faible en Wallonie et à Bruxelles, elle a 75% seulement. Ce qui est insuffisant pour empêcher la dissémination d'une maladie aussi contagieuse que la rougeole", explique Anne Tilmanne, pédiatre-infectiologue, responsable du contrôle des infections.

Durant les deux dernières semaines, on a enregistré à Bruxelles, une dizaine de cas avérés de rougeole, contre treize sur l'ensemble de l'année 2018.

En Flandre, la vaccination est bonne

En Flandre, Geert Top, infectiologue à l'agence de surveillance des maladies infectieuses (l'AZG) nous affirme que les taux de vaccinations sont plus importants qu'au sud du pays. "En 2016, 96,2% des enfants avaient reçu la première dose. Pour la deuxième dose, le taux de vaccination était encore de 93,4 %. La médecine scolaire est apparemment très efficace. C'est vrai qu'en 2017, une première alerte de l'OMS sur une flambée de rougeoles, nous avait conduit a offrir gratuitement une vaccination de rattrapage pour les adultes nés après 1970, ainsi qu'aux demandeurs d'asile qui arrivaient chez nous. Une vaccination que l'on propose encore cette année. En 2018, il y a eu en Flandre 34 cas contre 41 en 2017."

Cela dit, notre pays semble tout de même mieux contenir la maladie. Avec 120 contaminations en 2018 contre 369 en 2017. Sarah Lefèvre, porte-parole de l'Agence pour une Vie de Qualité précise : "En 2018, il y a eu 70 cas en Wallonie contre 298 en 2017."

L'OMS rappelle que la rougeole est une maladie grave, très contagieuse qui peut être évitée grâce à deux doses d'un vaccin "sûr et efficace". Elle déplore que de fausses informations sur le vaccin circule surtout dans les pays riches. La rougeole peut provoquer des complications graves parfois mortelles. L'an dernier, selon l'OMS, la rougeole a causé la mort de 136 000 personnes dans le monde.