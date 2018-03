L'épidémie de grippe continue de faiblir

L'épidémie de grippe sévit toujours mais continue de faiblir, avec 405 consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste pour 100.000 habitants la semaine dernière, indique mercredi l'Institut de santé publique (ISP). Le seuil épidémique est fixé à 141 consultations pour 100.000 habitants. Depuis le début du mois d'octobre, 655.000 personnes ont été affectées d'un syndrome grippal, dont 450.000 ont contracté le virus la grippe.

La grippe dure depuis 11 semaines

L'épidémie de grippe est déclarée en Belgique depuis le 8 janvier. Elle continue de sévir et sera relativement longue, prévient l'ISP. Elle dure déjà depuis 11 semaines, contre 7 semaines l'année dernière. Son intensité reste toutefois modérée. Le pic a été atteint durant la semaine du 5 au 11 mars, avec 773 consultations pour 100.000 habitants.

Par ailleurs, entre le 2 octobre et le 4 mars, dernières données disponibles, 49.138 personnes ont perdu la vie, soit une surmortalité de 1.769 décès par rapport aux anticipations des modèles statistiques. Cette surmortalité est principalement liée à l'épidémie de grippe, aux températures froides et à la pollution atmosphérique, précise l'ISP. Une analyse plus détaillée sera réalisée à l'issue de l'épidémie grippale.