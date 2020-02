L'épidémie de coronavirus s'aggrave sur le paquebot près du Japon: plus de 60 cas

Les responsables de la quarantaine exigent de vous que vous évitiez de former des groupes importants

"Les responsables de la quarantaine exigent de vous que vous évitiez de former des groupes importants et que vous mainteniez entre vous une distance d'un mètre au moins lorsque vous discutez", a déclaré vendredi matin le capitaine du bateau dans une annonce diffusée sur le navire. "Nous exigeons que vous portiez au minimum des vêtements chauds, un chapeau et une écharpe si possible", a-t-il ajouté dans ces informations que l'on pouvait entendre sur une vidéo postée par un des passagers, le Britannique David Abel.

Un deuxième navire de croisière, le Westerdam, avec à son bord un passager suspecté d'être infecté, ne sera pas autorisé à accoster à Okinawa, à l'extrême sud du Japon, a déclaré vendredi le gouvernement. Hormis les 61 cas de coronavirus du Diamond Princess, le Japon en a enregistré 25 sur son territoire. La plupart de ces patients avaient été en contact avec des personnes passées par Wuhan, la ville chinoise d'où est partie l'épidémie ayant déjà fait plus de 600 morts dans le pays, qui compte aussi plus de 31.000 cas de contamination, selon le dernier bilan quotidien des autorités chinoises.

Le Japon a désormais rapatrié plus de 600 de ses ressortissants de la région de Wuhan, une évacuation qui a d'abord valu des critiques au gouvernement pour son approche jugée trop laxiste de la quarantaine. Un quatrième vol d'évacuation de ressortissants japonais, mais aussi d'étrangers conjoints de Japonais ou ayant d'autres liens avec le pays, a atterri vendredi matin à Tokyo.