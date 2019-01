L'enveloppe bien-être de 716 millions d'euros validée par le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a décidé ce mardi d’utiliser l’enveloppe bien-être, selon un communiqué de la ministre des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld). Une enveloppe qui s'élève finalement à 716 millions d’euros pour les années 2019 et 2020 et qui permettra, selon la ministre aux allocations les plus basses, comme les pensions minimum, d'être relevées. "Celui qui travaille durement toute sa vie a droit à une pension supérieure au seuil de pauvreté", a affirmé Maggie De Block dans son communiqué.

Reste aux partenaires sociaux d'apporter leurs propositions pour répartir cette enveloppe dans le cadre de l'accord interprofessionnel. La ministre a indiqué qu'elle attendait le résultat de leur concertation à la fin du mois de janvier.

Selon le ministère des Affaires sociales, l'enveloppe bien-être sert à relever les allocations et les revenus de remplacement les plus bas : allocation maladie, invalidité, d'accident de travail ou encore de chômage. Le ministère a rappelé que selon les dernières statistiques, les Belges sont de plus en plus nombreux à travailler : en décembre dernier, le taux d'activité était de 70%.