L'enseignement catholique flamand crée un nouveau cours intitulé "l'homme et la société"

L'enseignement secondaire catholique flamand va offrir dès la rentrée scolaire de septembre 2019 un nouveau cours à ses élèves.

Intitulé "mens en samenleving" (l'homme et la société), ce cours abordera essentiellement l'éducation aux médias, l'esprit d'entreprise, certaines compétences économiques et financières et la citoyenneté. Il sera assuré principalement par des enseignants en économie ou en sciences humaines.

Ce nouvel enseignement trouvera sa place dans la grille horaire grâce à une réduction du cours actuel de néerlandais, qui passera de cinq à quatre heures hebdomadaires. Les écoles bénéficieront toutefois d'une certaine autonomie qui permettra à celles qui le souhaitent de maintenir l'enseignement du néerlandais à cinq heures hebdomadaires.

L'annonce a suscité lundi quelques remous dans le Landerneau politique flamand, la N-VA déplorant notamment que le nouveau cours voie le jour aux dépens de l'enseignement du néerlandais.

Les socialistes ont aussi émis des réserves. Ils auraient préféré que ce nouveau cours soit créé en réduisant d'une heure le cours de religion.